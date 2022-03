Luoghi a rischio abbandono: 20 milioni per “salvare” un borgo nel Catanese

Si desidera dar nuova vita a borghi che rischiano l'abbandono: previsti fondi ed un progetto anche per uno della provincia di Catania.

Nelle scorse ore Dario Franceschini, Ministro della Cultura, ha fatto un importante annuncio: 21 borghi presenti in tutta la Penisola sono stati scelti dalla Regioni per essere “salvati”. Per i selezionati sono, di fatto, previsti progetti pilota volti a realizzare la misura contenuta nel Pnrr riservata proprio alla rigenerazione dei borghi a rischio abbandono.

A ciascun borgo spetterà una somma di 20 milioni di euro per la realizzazione del progetto presentato.

Tra i 21 vincitori, c’è anche un borgo che arricchisce la provincia di Catania: si tratta del Borgo della Cunziria, vicino Vizzini.

Gli altri borghi vincitori sono i seguenti: