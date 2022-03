Coronavirus Sicilia, nel weekend oltre 10mila nuovi casi: tutti i dati

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti i dati, estrapolati dai bollettini diffusi nel corso del weekend appena trascorso.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus: nel corso del weekend appena concluso, quali dati in merito alla situazione epidemiologica sono stati registrati? Di seguito gli ultimi due bollettini diffusi dal Ministero della Salute, relativi alle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo. Nel corso dell’intero weekend la Sicilia è stata la terza Regione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Sabato 12 marzo: il bollettino

Il bollettino di sabato 12 marzo in Sicilia riferiva di 5.335 nuovi casi, su 31.004 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attestava al 17,2%.

E sul fronte ricoveri? I ricoverati erano 896, di cui 68 in terapia intensiva. Le vittime nella giornata di sabato sono state 7.

I dati per provincia

Palermo: 1762 nuovi casi;

Catania: +697;

Messina: +692;

Siracusa: +484;

Ragusa: +576;

Trapani: +750;

Agrigento: +826);

Caltanissetta: +320;

Enna: +173.

Domenica 13 marzo: il bollettino

Ieri, domenica 13 marzo, è stato reso pubblico un nuovo bollettino: nel giro delle 24 ore precedenti, sono stati registrati in Sicilia 4.803 nuovi casi, a fronte di 29.752 tamponi eseguiti.

Sono decedute ulteriori 9 persone. Stabili rispetto al giorno precedente i ricoveri: questi ammontavano di fatto a 829, di cui 66 in terapia intensiva.

In calo il tasso di positività, ieri al 16%.

I dati per provincia