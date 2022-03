UNICT – Al via lezioni secondo semestre: al Disum saranno solo online

Il Disum ha annunciato che le lezioni riprenderanno esclusivamente a distanza a causa di alcuni lavori di manutenzione elettrica. Ecco fino a quando.

L’Università di Catania ha annunciato l’inizio delle lezione del secondo semestre che per tutto il mese di marzo si terranno in modalità mista (in presenza senza prenotazione posto in aula e online tramite Teams). Dunque, negli scorsi giorno sono stati pubblicati i calendari, in alcune facoltà le lezioni sono già iniziate e in altre partiranno dalla prossima settimana.

A tal proposito, il Disum, Dipartimento di Scienze Umanistiche, ha pubblicato un avviso in cui informa gli studenti della ripresa delle lezioni a partire dal 7 marzo e che per i giorni 7 e 8 si terranno esclusivamente a distanza e dunque tramite Teams poiché vi saranno dei lavori di manutenzione elettrica. Tuttavia, le lezioni in presenza al Disum ripartiranno da giorno 9 marzo 2022.