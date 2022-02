Coronavirus Sicilia, 7.159 nuovi casi: Catania prima provincia per contagi

Coronavirus Sicilia: nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La provincia di Catania oggi conta il maggior numero di casi.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute, che riferisce di 7.159 nuovi casi registrati nell’Isola nel corso delle ultime 24 ore. I tamponi processati ammontano a 50.509 e il tasso di positività è oggi al 14,2% (ieri al 15%).

Si indicano 45 decessi ma la Regione Siciliana specifica che questi risalgono anche a giorni precedenti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Le ospedalizzazione sono in calo. In particolare si registrano oggi:

-9 ricoveri in terapia intensiva;

-16 ricoveri in regime ordinario.

Le persone guarite dal Coronavirus nel corso delle ultime 24 ore ammontano a 9.522.

In Sicilia, attualmente, si contano 275.718 positivi al Coronavirus, di cui:

1.369 ricoverati in regime ordinario;

115 in terapia intensiva;

274.234 in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi, suddivisi per provincia:

1.636 nuovi casi a Palermo;

1.687 a Catania;

719 a Messina;

890 a Siracusa;

691 a Ragusa;

577 a Trapani;

526 ad Agrigento;

519 a Caltanissetta;

241 a Enna.

E in Italia?

A livello nazionale, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 81.367 nuovi casi e 384 ulteriori vittime.