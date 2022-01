Green pass, verso estensione durata per chi ha ricevuto la terza dose

Si va verso l'estensione del super Green pass per chi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-covid e ha dunque completato il ciclo vaccinale. Di seguito le ultime notizie.

Si va verso l‘estensione della durata del Green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale e quindi ha fatto la dose booster. Tuttavia, però, al momento non c’è nulla di certo e ufficiale. Infatti, la decisione per l’estensione della durata del Green pass potrebbe essere presa in concomitanza con l’elezione del Presidente della Repubblica.

Infatti, il decreto in vigore prevede, che dal 1° febbraio la durata del Super Green pass passi a 6 mesi e non più a 9. Ma, a tal proposito, molti Green pass a partire da febbraio potrebbero essere in scadenza considerando che il via libera per la dose booster è avvenuta a settembre, Dunque, nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti notizie riguardanti tale argomento.