Incidente mortale nel Catanese, vittima 62enne in vacanza in Sicilia

Incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita una donna di 62 anni, nell'Isola per trascorrere le vacanze di Natale con il compagno, rimasto ferito.

Il 2022 si apre nel peggiore dei modi: per le strade del Catanese si versa ancora sangue, a seguito di un tragico incidente, costato la vita a una donna di 62 anni originaria di Modena, venuta in Sicilia a trascorrere le vacanze natalizie con il compagno di 69 anni. L’incidente, che, secondo le prime ricostruzioni da parte della Polizia Stradale, sarebbe avvenuto in maniera autonoma, si è verificato ad Acireale, lungo la Statale 114 in direzione Catania, nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio.

Alla guida del mezzo, una Toyota Rav 4, c’era il compagno della donna: per cause ancora da accertare, l’auto ha perso il controllo, schiantandosi contro un muro delimitante un complesso edilizio che si affaccia proprio sulla SS114. Nulla da fare per la donna, per cui l’impatto è stato fatale; l’uomo, invece, è rimasto ferito, ed è stato trasportato al Policlinico di Catania per il ricovero. Sul luogo hanno svolto le indagini di rito polizia e carabinieri, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche del sinistro stradale.