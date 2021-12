Il 2021 degli italiani “raccontato” da Google: le parole più cercate

Cosa hanno cercato su Google, nel corso del 2021, gli italiani? Le parole e le relative posizioni.

Come ogni anno, Google informa su quali parole digitino, dunque su cosa cerchino gli utenti. Di seguito parole ed argomenti in cima alla lista degli italiani.

Le parole più cercate durante il 2021

L’anno scorso la parola più cercata è stata ”Coronavirus”, quasi scontata, data la pandemia. Quest’anno Google ha introdotto una novità: ha deciso di escludere tutti quei termini legati alla pandemia dalla classifica di quelli più cercati.

Di conseguenza, al primo posto in Italia figura “Serie A”, seguita da “Europei”.

Terza in questa classifica delle parole più cercate nel 2021 è, poi, “Classroom”, software di Google impiegato nelle scuole italiane, soprattutto in periodi all’insegna della Didattica a Distanza.

Sono tanti anche i “Cosa significa?”

In cima alla classifica legata alla domanda “Cosa significa? figura il “DDL Zan”, il disegno di legge contro l’omotransfobia, poi respinto. Il secondo posto, invece, spetta di diritto a “zona rossa rafforzata”, introdotta all’inizio dell’anno che ora volge al termine. Ecco le altre posizioni:

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico Rdw alto LOL Ce 2163 ffp2 Voto intermedio Mchc basso

I ”Come fare?”

Per quest’anno al primo posto di questa categoria c’è il “come fare lo SPID”, strumento ormai necessario in molti contesti e per numerose azioni. Seguono:

Il Green pass

Screenshot su PC

Domanda ATA

Il cubo di Rubik

Backup WhatsApp

Il vaccino anti Covid

Il nodo alla cravatta

Fare un curriculum

La lavatrice

I diversi eventi dell’anno.

Tra gli eventi più cercati dagli italiani nel corso del 2021, invece, spiccano termini già citati ed altri del tutto nuovi:

Serie A Europei Champions League Roland Garros Wimbledon Olimpiadi Sanremo 2021 NBA Black Friday Superlega 2021

Gli Addii

Nel 2021 gli italiani hanno appreso con tristezza della scomparsa di numerose celebrità: le ricerche su Google, di conseguenza, hanno riguardato anche queste morti. Ecco i nomi dei personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica digitati con più frequenza: