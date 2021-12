Aeroporto di Catania: in arrivo nuova rotta “speciale” per Valencia

Dall'Aeroporto di Catania una nuova rotta "speciale" per la Spagna e, nello specifico, per la città di Valencia. Di seguito, tutti i collegamenti previsti.

Nuova rotta dall’Aeroporto Fontanarossa di Catania: si tratta di un collegamento straordinario, operato dalla Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airlines Group), che lancia una rotta speciale in vista del Natale. La città prescelta si trova in Spagna ed è Valencia.

Come riportato sul sito dell’aeroporto catanese, dal 19 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa possono approfittare del collegamento per trascorrere le vacanze nella città di Valencia e trascorrere qui le festività natalizie, tra mercatini stagionali ed eventi.

Saranno quattro i voli operati nel corso delle settimane festive:

1 volo alla domenica, il 19 dicembre ;

; 3 il lunedì nelle date del 27 dicembre, 3 e 10 gennaio 2022.

Si ricorda, invece, che per tutta la stagione invernale, sono 2 le rotte continuative operate dall’aeroporto catanese. Da Catania i passeggeri possono scegliere di raggiungere anche la città di Firenze e Barcellona.