“Pranzare fuori in maglietta a novembre”: vacanze catanesi per Lagerbäck e Bossari

Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari scelgono Catania per una vacanza che, più che autunnale, sembra estiva: le foto.

Catania è una città che affascina facilmente, sia nel periodo estivo che in quello autunnale. Lo confermano Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, che hanno scelto proprio Catania per una vacanza da ricordare. Un’esperienza, questa, che i due volti noti della TV hanno deciso di condividere con i propri fan tramite alcuni scatti.

Proprio Filippa, di fatto, ha pubblicato tramite il proprio profilo Facebook delle foto con al centro anche alcuni luoghi simbolo del capoluogo etneo, come il Duomo.

“Turisti per caso, Catania – recita la didascalia scelta per le foto – . Pranzare fuori in maglietta a novembre non ha prezzo“.

La coppia non ha visitato soltanto la città ma approfittato della visita anche per gustare piatti locali. Le espressioni di entrambi, immortalate e rese pubbliche, testimoniano piena soddisfazione per il viaggio vissuto.

Di seguito le foto rese pubbliche sul profilo Facebook di Filippa Lagerbäck.