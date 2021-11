Da Ultimo a “Notre Dame de Paris”, in Sicilia torna il grande spettacolo: i live del 2022

Dopo un lungo periodo di silenzio ed incertezza, si attende un 2022 ricco di musica e meraviglia: ecco i live organizzati in Sicilia.

Ripartono a pieno, nel 2022, i grandi spettacoli in Sicilia. Dopo i lunghi mesi all’insegna delle chiusure, l’Isola tornerà ad ospitare una serie di eventi live organizzati da Giuseppe Rapisarda Management.

In particolare, sono state riaperte le prevendite per i seguenti concerti del 2022:

Mannarino (11 marzo, PalaCatania);

(11 marzo, PalaCatania); Gianna Nannini (17 marzo, Teatro Metropolitan Catania);

(17 marzo, Teatro Metropolitan Catania); Tommaso Paradiso (3 maggio, PalaCatania);

(3 maggio, PalaCatania); Modà (13 e 14 maggio, PalaCatania);

(13 e 14 maggio, PalaCatania); Il Volo (11 e 12 giugno, Teatro Antico – Taormina);

(11 e 12 giugno, Teatro Antico – Taormina); Ultimo (11 e 12 luglio, Stadio di Catania).

E per lo spettacolo di Notre Dame de Paris (24/30 giugno 2022, Teatro di Verdura – Palermo e 11/20 novembre 2022 PalaCatania);

Mannarino

È considerato uno dei più talentuosi artisti italiani contemporanei, ricollegandosi alla grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André. Mannarino è caratterizzato da una accurata ricerca musicale e uno stile musicale che attinge ai ritmi d’Oltreoceano. Alcuni tra i suoi brani più celebri sono “Me so ‘mbriacato”, “Apriti Cielo” o “Marylou”. Mannarino sarà al PalaCatania l’11 marzo 2022.

Gianna Nannini

Il live inizialmente previsto al PalaCatania di Catania è stato spostato al Teatro Metropolitan di Catania. Per partecipare al concerto tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo sul sito di Friends and Partners. Gianna Nannini sarà al Teatro Metropolitan di Catania il 17 marzo 2022.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso porterà in concerto dal vivo il suo nuovo progetto discografico oltre ad una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi pezzi più celebri, tra cui “Completamente”, “Riccione”, “Non avere paura”, “I nostri anni”, “Ma lo vuoi capire?”, e il più recente “Ricordami”. Tommaso Paradiso sarà al PalaCatania di Catania il 3 maggio 2022.

Modà

A due anni dall’album Testa o croce i Modà tornano sulla scena discografica con un Ep composto da sei canzoni e una promessa. Quest’ultima risiede nel titolo, Buona fortuna (Parte prima): ti dice che oltre a un sano augurio collettivo per tempi migliori ci sarà un proseguo, nuove canzoni e un tour. La voglia di concerti che hanno i Modà è evidente nell’avvio dell’album, con il brano “Comincia lo show”, fatto su misura per luci calde e volume alto. I Modà saranno al PalaCatania di Catania il 13 ed il 14 maggio 2022.

Il Volo

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. I tre ragazzi de Il Volo torneranno in estate in Sicilia con due concerti al Teatro Antico di Taormina l’11 ed il 12 giugno 2022.

Notre Dame de Paris

“Notre Dame de Paris” è il musical che ha già stupito milioni di spettatori grazie anche alla firma inconfondibile di Riccardo Cocciante, che rende le sue musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale. L’adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.

Il musical dei record sarà in Sicilia in due momenti: dal 24 al 30 giugno al Teatro di Verdura di Palermo e dall’11 al 20 novembre al PalaCatania di Catania.

Ultimo

Il cantante romano ha annunciato che tornerà presto dal vivo con il suo tour. Saranno ben quindici le date che, nel corso del 2022 lo porteranno ad esibirsi nei maggiori stadi italiani, dove presenterà le tracce del nuovo album. Ultimo sarà allo Stadio di Catania l’11 ed il 12 luglio 2022.

Tutti i biglietti sono in vendita on line su Ticketone e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket.