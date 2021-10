Uccisero imprenditore nel Catanese: arrestati dopo condanna all’ergastolo

Uccisero un imprenditore per 5.000 euro: l'omicidio avvenne proprio nel Catanese. Due uomini condannati ora all'ergastolo.

Nelle scorse ore il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Adrano hanno condotto in arresto i pregiudicati Vincenzino Scafidi, di 51 anni, e Nunzio Lo Cicero, di 45. Per loro una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Carmelo Arcoria, avvenuto ad Adrano il 13 dicembre del 2010.