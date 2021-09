Covid Sicilia, la zona bianca si avvicina: ricoveri di nuovo sotto la soglia

Sicilia zona bianca ormai vicina? I dati migliorano nettamente: i ricoveri in reparti ordinari e terapie intensive, per esempio, sono sotto di soglia.

I numeri legati alla diffusione del Covid-19 in Sicilia fanno ben sperare: per l’Isola la “zona bianca” potrebbe di nuovo esser vicina.

Di fatto, secondo quanto indicato dalla Fondazione Gimbe, in Sicilia e nel corso della settimana compresa tra il 22 ed il 28 settembre sono diminuiti i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (340), oltre che i nuovi. Per questi ultimi, si indica una riduzione del -23,9% rispetto alla settimana precedente di quella analizzata.

Un dato che rende più concreta l’ipotesi di un nuovo passaggio in zona bianca è quello legato ai ricoveri. Ora risultano sotto soglia di saturazione sia i posti occupati in area medica, il 14%, che quelli in terapia intensiva, l’8%.

I dati della vaccinazione

Per quanto riguarda i numeri della campagna vaccinale, si indica che il 64,3% della popolazione in Sicilia ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 71,3%). Inoltre, il 5,3% ha ricevuto la prima dose (media Italia 4,7%).

Infine, la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino scende ora al 15,1% (media Italia 9,9%).