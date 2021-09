Green pass, tamponi rapidi 8-15 euro: per chi e dove farli

Green pass, tamponi rapidi 8-15 euro: cosa determina il cambio prezzo e dove vanno fatti? Ecco quel che c'è da sapere su quanto indicato anche dal nuovo decreto.

Green pass, tamponi rapidi 8-15 euro? Anche a Catania è possibile trovare questi prezzi. Un nuovo decreto legge, infatti, prevede test a prezzi calmierati. Ricordiamo che, in assenza di vaccino, il tampone è necessario per ottenere la certificazione verde.

Ecco tutte le informazioni utili per poter effettuare un tampone a prezzi ridotti.

Green pass, tamponi rapidi 8-15 euro: come funziona?

Il nuovo decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, prevede l’obbligo per le farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Inoltre, l’applicazione del prezzo più basso deve essere “assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.”

Nello specifico, il prezzo dei tamponi varia in base all’età degli interessati. Il prezzo è di 8 euro per minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di 15 euro dai 18 anni in su.

Tamponi gratuiti: per chi?

Il nuovo decreto prevede, inoltre, la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Una fetta di popolazione risulta effettivamente non vaccinabile. Ci sono, infatti, soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Si tratta di soggetti con disabilità o che si trovano in condizione di fragilità e non possono effettuare la vaccinazione anti Covid a causa di patologie certificate.

Dato che, a partire dai prossimi giorni, il Green pass sarà richiesto anche per gli uffici pubblici, questi soggetti potranno effettuare il tampone ed ottenere il certificato verde in maniera totalmente gratuita.

Green pass, tamponi 8-15 euro: dove?

L’obbligo di rispettare questi prezzi è riservato alle farmacie hanno aderito al relativo protocollo d’intesa. In Italia queste sono 8.500 le farmacie.

Di conseguenza basterà visionare la lista delle farmacie aderenti, qui di seguito, e scegliere dove recarsi per effettuare il test rapido.