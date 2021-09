Sparatoria Acireale, operato carabiniere ferito: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Un carabiniere è rimasto ferito nel corso della sparatoria avvenuta a Santa Maria degli Ammalati: le ultime informazioni sulle condizioni di salute dell'uomo.

Nel corso della sparatoria avvenuta ieri sera nella frazione acese di Santa Maria degli Ammalati è rimasto ferito un carabiniere, intervenuto per sedare la lite che l’avrebbe provocata.

Adesso arrivano ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del ferito. Quest’ultimo si trova ricoverato nell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito dal 118 dopo la stabilizzazione all’ospedale di Acireale.

Al Trauma Center del Pronto Soccorso del Cannizzaro, l’uomo è stato sottoposto a visite ed esami e, quindi, a un delicato intervento neurochirurgico per la lesione vertebro-midollare da scoppio, eseguito con successo. Emerge che le paziente, in trattamento farmacologico, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stazionarie ma la prognosi resta riservata con riferimento agli eventuali esiti della lesione.