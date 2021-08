Morto Gino Strada, fondatore di Emergency: era malato di cuore

Morto Gino Strada il fondatore di Emergency. L'uomo aveva 73 anni e soffriva di problemi al cuore. Nel 2014 gli era stata conferita la cittadinanza onoraria da Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo.

È morto Gino Strada, fondatore della Ong Emergency insieme alla moglie Teresa Sarti (morta nel 2009). Emergency è un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla sua fondazione alla fine del 2013, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel mondo.

L’uomo, medico e filantropo, è morto stamani all’età di 73 anni. Inoltre, nel 2014 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. “Palermo è una delle città più multiculturali del mondo – aveva detto in quell’occasione – è un onore per me essere cittadino palermitano. Spero di poter viver qui. Ma ha un retrogusto di amarezza perché Emergency presta soccorso nei paesi di guerra”.