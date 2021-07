UNICT – L’Ateneo premia studenti migliori: arrivano 1.250 borse di studio da 400 euro

L'Università degli Studi di Catania torna a premiare i suoi migliori studenti e laureati: verranno assegnate ben 1.250 borse di studio.

Anche quest’anno l’Università di Catania premia i giovani talenti mettendo a disposizione mezzo milione di euro per i suoi studenti e le sue studentesse migliori. Gli organi d’Ateneo, infatti, hanno approvato la delibera che prevede l’assegnazione di 1.250 premi di studio e di laurea agli studenti meritevoli dei corsi di studio, regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2020/21: 1.025 studenti e 225 laureati triennali riceveranno un premio dal valore di 400 euro l’uno.

La graduatoria dei vincitori verrà redatta sulla base dei criteri proposti dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di Ateneo e alla Consulta degli studenti e individuati dall’amministrazione sulla base del voto ponderato e dei crediti registrati nella carriera universitaria.

Orgoglioso il rettore Francesco Priolo, che afferma come “l’Università di Catania anche quest’anno dimostra con i fatti di prestare molta attenzione verso i propri studenti accogliendo ancora una volta con grande entusiasmo la proposta della Consulta degli Studenti. Lo studente è al centro del nostro ateneo e i giovani talenti vanno premiati“, ha continuato Priolo, spiegando che “vogliamo premiare l’impegno e il merito di coloro che ogni giorno frequentano le nostre aule e i nostri laboratori. È una grande opportunità”.

Nel frattempo, si avvicina il nuovo anno accademico: si ricordi come sia stato stabilito che anche per il primo semestre l’Università di Catania avvierà le lezioni in modalità mista. Le lezioni, così come previsto dalle indicazioni ministeriali, si svolgeranno in presenza per un numero ridotto di studenti (tramite prenotazione) e da remoto per coloro che non riescono a prenotarsi o che semplicemente preferiscono seguire “a distanza”. Gli esami scritti e orali e le sedute di laurea, infine, si svolgeranno in presenza nel primo semestre del prossimo anno accademico, se le condizioni sanitarie lo renderanno possibile.