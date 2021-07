Coronavirus Sicilia, in una provincia registrati 0 contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino giornaliero con i casi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Covid-19 in Sicilia non da tregua. Negli ultimi giorni, i numeri dei positivi sono in aumento a causa della variante delta che percorre imperterrita in tutto il territorio. I dati diffusi dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute segnalano 724 nuovi positivi in Sicilia per un totale di 9995 attualmente positivi nell’Isola. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi.

I dati nazionali riportano la presenza di 6619 nuovi positivi registri nelle ultime 24 ore e 18 deceduti.

La situazione per provincia