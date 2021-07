Coronavirus, in Sicilia 300 nuovi casi: i contagi a Catania e in altre province

Con i nuovi 300 contagi registrati, la Sicilia è la seconda regione per numero di casi giornalieri: tutti i dati del nuovo bollettino.

È stato reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute: secondo quest’ultimo, nel corso delle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati 300 nuovi casi di Coronavirus (104 in meno rispetto a ieri). I tamponi processati sono stati 9.523 tamponi. Considerando tali numeri, il tasso di positività scende al 3,15% (ieri era fisso al 6,92%).

I nuovi guariti ammontano a 41. Le persone attualmente positive, di conseguenza, raggiungono quota 5.381 ma ben 5.205 di queste si trovano in isolamento domiciliare.

Si assiste anche ad un aumento dei ricoveri. Di fatto, rispetto a ieri si registrano 5 ingressi in più in reparti ordinari ed 1 in terapia intensiva.

Infine, oggi si conta una nuova vittima. Si ricorda che il totale dei morti per Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 6.007.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi contagi suddivisi per provincia:

Palermo: 62 nuovi casi;

Catania:+62;

Messina: +15;

Siracusa: +7;

Trapani: +13;

Ragusa: 0

Caltanissetta:+130;

Agrigento: +1;

Enna: +10.

E in Italia?

A livello nazionale oggi, 19 luglio, si indicano 2.072 nuovi casi (a fronte di 89.089 tamponi effettuati), oltre a 7 nuove vittime.