L’Ekipe Orizzonte Catania è campione d’Italia: conquistato 21esimo scudetto

Le siciliane conquistano nuovamente il primo posto nel campionato di pallanuoto femminile battendo ai rigori la squadra di Padova.

Per la ventunesima volta la squadra Ekipe Orizzonte Catania è riuscita a trionfare. La squadra di pallanuoto femminile è riuscita, infatti, a battere la Plebiscito Padova per 14-11 ai rigori nella quinta e decisiva sfida della serie finale, giocata in Veneto.

Lo scudetto va quindi alla squadra catanese ed è, inoltre, il secondo titolo della stagione dopo la vittoria in Coppa Italia di due mesi fa. L’ultimo scudetto era stato conquistato dalla squadra nel 2019 e poi, nel 2020, vi è stato lo stop del campionato a causa del Covid.

La serie chiusasi sul 3-2 per le siciliane, coordinate da Tania Di Mario e Martina Miceli, ha visto ben quattro partite decise dai cinque metri. Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 10-10, sono stati decisivi i pali colpiti ai rigori da Centanni e Meggiato; a segno Barzon (al primo titolo con l’Ekipe dopo i quattro conquistati col Padova dal 2015 al 2018), Marletta, Vukovic ed Emmolo per la società siciliana, al cospetto della trasformazione di Queirolo per le padrone di casa.

Nonostante le difficoltà dello stop pandemia e l’abilità delle avversarie, la squadra etnea non ha smesso di crederci e di portare in partita tutto il loro impegno, determinazione e bravura riuscendo, ancora una volta, ad uscirne vittoriosa.