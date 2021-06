Vaccini Covid, Figliuolo dice sì a seconda dose in vacanza

Il Commissario Figliuolo ha annunciato l'ok del Governo alla somministrazione della seconda dose di vaccino Covid nelle località di vacanza.

Quello della seconda dose di vaccino in vacanza è stato un tema molto discusso nelle ultime settimane. Cittadini e amministrazioni locali , infatti, chiedevano la possibilità di effettuare la seconda somministrazione in una provincia diversa da quella di residenza, nel caso in cui il richiedente di fosse trovato in vacanza fuori dalla propria regione.

Dopo un iniziale fase all’insegna dei dubbi, oggi il Commissario Figliuolo ha dato l’ok.

“Le Conferenza delle Regioni mi ha chiesto la possibilità di essere ancor più flessibile e dare la facoltà di fare anche in casi particolari la seconda dose in vacanza – ha dichiarato Figliuolo ai microfoni a 24 Mattino di Radio24- . Ho appena firmato la risposta: per la struttura va bene, ci organizzeremo e faremo gli opportuni bilanciamenti logistici delle dosi. Dal punto di vista dei flussi informativi le procedure sono già state limate, ora le Regioni le dovranno mettere in pratica”.