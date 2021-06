Mediaset cerca personale: opportunità per studenti e neolaureati

Mediaset cerca nuovo personale: opportunità anche per studenti e per neolaureati. Si cercano diverse figure nell'ambito televisivo: ecco tutte le informazioni.

Mediaset è sempre alla ricerca di personale per ampliare il proprio organico. Tra le opportunità più interessanti, ci sono quelle che riguardano gli studenti e i neolaureati, che vogliono lavorare in televisione e presso le varie sedi del gruppo. Per gli studenti e per i neolaureati sono previsti principalmente stage e tirocini. Vediamo come candidarsi.

Mediaset cerca studenti e neolaureati

Quali sono i profili professionali ricercati? Le figure richieste sono diverse e riguardano principalmente i seguenti settori: produzione (registi, cameraman, assistenti di regia, assistenti di studio, grafici, tecnici luci, audio, video, manutentori ecc.), redazioni giornalistiche (giornalisti, inviati, addetti stampa ecc.), personale di supporto alla produzione dei programmi (scenografi, costumisti, parrucchieri, assistenti), figure che operano nello staff dei programmi (presentatori, autori, redattori, capo redattori, addetti ospiti e figure tecniche).

A questi si aggiungono tutte le mansioni di staff (segretarie, centraliniste, addetti comunicazione, marketing, pubbliche relazioni, amministrativi, esperti finanza, legali, project manager, tecnico IT ecc.) e le figure manageriali (dirigenti, responsabili, manager).

Come candidarsi

L’azienda non pubblica sul portale le singole offerte di lavoro, ma apre di tanto in tanto le candidature libere per raccogliere i curriculum di tutti coloro che vogliono entrare a far parte del gruppo. Le singole candidature vengono valutate dai responsabili delle risorse umane ogni qual volta si rendano libere alcune posizioni.

Per inviare la candidatura, è necessario recarsi sul sito del gruppo e visitare la pagina Mediaset Lavora con noi. Da quella pagina, si potrà accedere a tre diverse finestre: una dedicata agli studenti, una dedicata ai neolaureati e una dedicata ai professionisti. Si aprirà un form da compilare con le proprie informazioni e da inviare all’azienda.