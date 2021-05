Vaccini Sicilia: in arrivo Open Day per 80enni e accompagnatori over 18

Tre giorni di vaccinazioni anti-Covid, senza prenotazioni, per ottantenni e relativi accompagnatori: la Regione annunciato la nuova iniziativa. Di seguito i dettagli.

In Sicilia si susseguono le iniziative volte a velocizzare ed intensificare la campagna vaccinale. L’ultima lanciata dalla Regione prende il nome di “Proteggi te e i nonni”. In cosa consiste?

Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori potranno recarsi presso tutti gli Hub provinciali ed essere vaccinati contro il Coronavirus: non servirà, dunque, effettuare alcuna prenotazione.

Si esplicita che l’iniziativa prevede che l’ultra 80enne possa essere accompagnato anche da più accompagnatori over 18 e non necessariamente legati a questo da un vincolo di parentela. A loro verrà riservata una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa.

Agli accompagnatori, previa adesione volontaria, verranno somministrati vaccini a vettore adenovirale AstraZeneca e Johnson & Johnson.

In Sicilia campagna vaccinale più veloce: a Palermo somministrazioni notturne

Venerdì 21 maggio prenderà avvio un’altra importante iniziativa, accomunata alla precedente da un unico obiettivo: immunizzare l’intera popolazione in maniera rapida. Nell’hub della fiera di Palermo si vaccinerà di notte, dalle 24 alle 8. Le somministrazioni verranno eseguite nel Padiglione 20/, area inaugurata soltanto nelle scorse ore.

Andrà precisato, tuttavia, che nelle ore notturne potranno ricevere la propria dose di vaccino soltanto: