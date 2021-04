Concorsi pubblici 2021 per diplomati: bando in scadenza

Concorsi pubblici 2021: Arriva il nuovo bando per poter lavorare all'interno del Ministero degli Esteri. Previste 400 assunzioni. Ecco maggiori informazioni sui requisiti richiesti e come partecipare.

Concorsi pubblici 2021 per diplomati: c’è un nuovo bando in scadenza. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto lo scorso mese un nuovo concorso. Sono previsti ben 400 posti per diplomati da impiegare in più aree lavorative. Il contratto che verrà stipulato con il lavoratore sarà a a tempo indeterminato. Ecco nel dettaglio i settori interessati con il numero di personale richiesto:

375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare (seconda area F2);

(seconda area F2); 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (seconda area F2).

Requisiti

Per partecipare a Concorsi pubblici 2021 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dallo stesso Ministero degli Esteri:

avere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio straniero equipollente o equivalente;

avere cittadinanza italiana;

avere età non inferiore ai 18 anni;

godere dei diritti civili e politici;

possedere idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni.

Come inoltrare la domanda di partecipazione

La domanda va compilata e inoltrata solo ed esclusivamente in modalità telematica presso il portale online messo a disposizione dal Ministero degli Esteri per i concorsi. È necessario registrarsi al portale e successivamente si potrà accedere per inviare il modulo di partecipazione. Nello specifico la richiesta potrà essere mandata dalla propria area personale, in cui è possibile consultare il riepilogo delle domande inoltrate (se si partecipa a più concorsi), caricare e rivedere la documentazione richiesta e chiedere maggiori informazioni ad un membro amministrativo. La scadenza del bando è fissato a giovedì 15 aprile 2021.

Concorsi pubblici 2021 per diplomati: le prove

L’ammissione del concorso è dettato dal superamento dell’esame. Quest’ultimo prevede più step. Sarà introdotta una prova preselettiva con domande a risposta multipla che verterà sui seguenti argomenti: diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego, sulla buona conoscenza ed uso della lingua italiana e inglese, sulla conoscenza base degli strumenti di office automation e sulle capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. I candidati idonei dovranno sostenere altre due prove scritte su argomenti più specifici dell’area di concorso richiesta. Infine ci sarà il colloquio orale, che sarà incentrata su geografia, diritto pubblico e sull’ordinamento degli Affari Esteri.