Catania, Pasqua 2021: cimiteri e parchi chiusi e divieto di stazionamento

Pasqua 2021: il Comune di Catania comunica una stretta durante le festività pasquali. Cimiteri e parchi chiusi oltre ai divieti di stazionamento.

Nei giorni di 3, 4, e 5 aprile, sabato prefestivo e giorni festivi della Santa Pasqua, l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ha previsto la chiusura dei parchi cittadine e dei cimiteri di Acquicella e San Giovanni Galermo.

Pasqua 2021: tutti i divieti a Catania

Rimane in vigore il divieto di stazionamento in piazza Duomo e nell’area del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, luoghi in cui sarà possibile solo transitare a piedi senza fermarsi.

La Polizia Municipale collaborerà con le altre forze dell’ordine per il pattugliamento straordinario dell’area urbana, finalizzato al rispetto delle disposizioni previste per la “zona rossa” nei giorni 3, 4 e 5 aprile.