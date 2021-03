Auto precipita da viadotto sull’A19: grave una donna, si cerca il figlio

Grave incidente sull'autostrada A18: l'auto, con a bordo una donna e suo figlio, è precipitata da un'altezza di 25 metri.

Grave incidente sull’autostrada A19, la Palermo-Catania. Un’auto con a bordo una donna e suo figlio sarebbe precipitata da un viadotto. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Buonfornello, all’altezza della diramazione per Messina. La donna è stata portata in ospedale in elisoccorso, ma versa in gravissime condizioni. Ancora disperso il figlio.

Ad avvisare i soccorritori della presenza del figlio è stata la donna stessa, che prima di essere trasportata in ospedale ha comunicato di non essere sola in macchina. La donna viaggiava a bordo di una Fiat Panda, precipitata dal viadotto a un’altezza di 25 metri.

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile quelli dell’Anas e la polizia stradale.