Stanley Tucci fa tappa in Sicilia: racconterà il “sicilian food” per la CNN

L'attore italo-americano Stanley Tucci è arrivato nella nostra Isola, girando una nuova puntata del programma televisivo "Searching for Italy", promosso dall'emittente televisiva statunitense CNN.

L’attore, candidato al premio Oscar per “Amabili resti” e fra i protagonisti dei film “Il caso Spotlight”, “The Terminal” e “Il Diavolo veste Prada”, arriva in Sicilia, girando una nuova puntata del programma incentrato sulle cucine regionali d’Italia, che andrà in onda il 21 marzo 2021 sulla CNN.

Il programma “Searching for Italy” prevede un viaggio da parte del protagonista nelle varie Regioni dell’Italia, con una forchetta in mano per assaggiare tutto. “Tucci visita la Sicilia, – così annuncia ufficialmente la CNN – dove prova una sensazione di croccantezza salata”. “È un incredibile melting pot culinario – commenta Tucci la puntata siciliana -, il cibo italiano è notoriamente regionale, ma lo sono anche le persone. Se chiedi alle persone in Italia, quindi sei italiano? Ti risponderanno: “No, sono fiorentino”. Oppure: “No, sono siciliano”. Ecco, i siciliani non si considerano davvero italiani”.

Tucci farà tappa a Palermo per assaggiare la tradizionale pasta alla norma e incontrerà la produttrice vitivinicola Arianna Occhipinti: “Ha fatto una degustazione di vino – confermano dall’azienda – e ci ha detto che a interessarlo è stato il rapporto simbiotico tra terroir e vini. Facciamo del vino naturale senza nessun elemento chimico, utilizziamo in terreno, la sabbia, il calcare”.

Nel corso del suo breve viaggio culinario in regione ci sarà spazio anche per Messina, con un arancino al ragù mangiato a bordo di un traghetto in mezzo allo Stretto.

