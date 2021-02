Coronavirus Sicilia, nuovi casi in calo rispetto al resto d’Italia: i dati

Coronavirus Sicilia, i dati a Catania e nelle altre province siciliane, assieme al quadro dei dati regionali e nazionali per la giornata di oggi, 26 febbraio.

578 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 24.570 tamponi rapidi e molecolari. Sono numeri in diminuzione rispetto a ieri, quando il bollettino ha riportato 613 nuovi casi, ma anchein controtendenza rispetto ai dati nazionali. In Italia, infatti, si registrano oggi 20.499 contagi su 325.404 tamponi. In diverse zone si superano i 1000 contagi, ma le regioni più colpite sono Lombardia (4.557), Veneto (2.575) e Campania (2.519). Attesa per le prossime ore l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, con la quale verranno stabilite le nuove fasce di rischio in tutta Italia.

Coronavirus in Sicilia: il bollettino di oggi

I dati del bollettino in Sicilia riportano 26.597 attuali positivi, quasi 500 in meno di ieri, quando erano 27.026. Il numero dei guariti, dunque, è ancora superiore a quello dei casi registrati.

Sul fronte degli ospedali, la situazione attuale vede 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. 776 il numero dei pazienti ricoverati al momento (-23 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si trovano 132 pazienti (+1).

Il dato relativo ai decessi vede ancora 21 vittime, salite a 4.096 dall’inizio della pandemia. A livello di indice Rt, infine, la Sicilia vede un lieve calo rispetto alla settimana scorsa. Il dato, infatti, è passato da 0,73 a 0,71 ed è il secondo più basso in Italia.

Coronavirus a Catania e nelle province: i dati

I dati del Coronavirus a Catania e a Palermo si confermano tra i più alti in Sicilia. I dati della dashboard nazionale riportano, per le due province, rispettivamente 123 e 265 nuovi casi. A questi si aggiungono i casi delle altre province, riportati di seguito: