María Grever: chi è la donna protagonista del doodle di oggi

Oggi, la protagonista del doodle di Google è María Grever, importante musicista messicana, nota per le sue canzoni interpretate da artisti di tutto il mondo.

Il doodle di Google di oggi è dedicato alla musicista messicana María Grever, una delle più importanti compositrici del paese, proprio perché l’11 febbraio del 1938 incise uno dei suoi brani più conosciuti, Ti-Pi-Tin.

La bravura di María Grever fu talmente nota da portarla alla composizione della sua prima canzone, A Una Ola (A un’onda), nel 1912, quando aveva solo 18 anni, diventando presto un grande successo in Messico. Oltre tre milioni di copie sono state vendute. Inoltre, scriverà oltre 800 canzoni, conquistando i cuori e le orecchie di tre continenti: America Latina, Europa e Nord America.

I brani da lei creati sono stati interpretati da icone internazionali, come Frank Sinatra, Aretha Franklin e Placido Domingo. Una canzona famosa in tutto il mondo è “What a Difference a Day Makes” (Che differenza fa un giorno), resa una leggenda dalla voce di Dinah Washington.

La compositrice messicana nacque nel 1894, in una piccola città del Messico, con il nome di María Joaquina de la Portilla Torres, Trascorse la sua infanzia a Siviglia, in Spagna, insieme alla famiglia, e fu proprio in questa città che iniziò a studiare pianoforte, violino e canto. La sua precoce abilità da musicista spinse il padre a farla studiare con alcuni dei migliori musicisti dell’epoca, tra cui anche Claude Debussy.

Nel 1916 si trasferì a New York, negli Stati Uniti, dove iniziò a comporre musiche per il cinema, lavorando con la Paramount Pictures e con la 20th Century Fox. Qui conobbe León A. Grever, dirigente di una compagnia petrolifera, che sposò e da cui prese il cognome. Continuò a vivere a New York fino alla morte, avvenuta nel 1951, a soli 57 anni.