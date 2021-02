Rapine e droga, maxi operazione in tutta Italia: arresti anche Catania

Nelle ultime ore la polizia ha eseguito numerosi arresti su tutta la penisola per furti, rapine e reati contro il patrimonio. Sono stati eseguiti arresti anche a Catania

Questa mattina la Polizia ha emesso 160 mandati cautelari in carcere in tutta Italia. L’enorme operazione per combattere la criminalità organizzata ha coinvolto ben oltre 750 uomini delle forze armate. Sono stati contati 80 arresti tra Roma, Salerno e Milano.

La maxi operazione non è ancora giunta al termine e la Polizia in queste ore sta continuando a indagare e a completare gli ultimi arresti, tasselli fondamentali del puzzle della criminalità organizzata che ha rapporti nazionali. I reati in questione riguardano furti, rapine, spaccio di droga e azioni illecite contro il patrimonio.

Tra Reggio Emilia e Catania sono stati eseguiti 70 arresti. Al Nord a Lecco è stato sgominato un gruppo mafioso ben organizzato di matrice calabrese. I membri appartenevano alla ndragheta e attualmente sono stati emessi 10 arresti.