Giornata della Memoria: il ricordo dei deportati politici siciliani [VIDEO]

L'Università di Catania ha realizzato un video-omaggio per ricordare le storie di Antonino Garufi, Nunzio Di Francesco e Carmelo Salanitro, tre deportati politici siciliani, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria, l’Università di Catania ha realizzato “Deportati politici nei campi di sterminio nazisti” un video-omaggio curato dallo storico Rosario Mangiameli con le letture di Domenico Gennaro e Ezio Donato con cui si propongono alcuni brani tratti dalle memorie di Antonino Garufi, Nunzio Di Francesco, Carmelo Salanitro, deportati siciliani non ebrei, bensì “politici”.

Come precisato dallo storico Rosario Mangiameli, si tratta delle importantissime testimonianze di tre deportati che, come gli altri, “erano nella totalità deportati politici, militari in servizio in Nord Italia e in quelle che erano state le zone d’occupazione italiana passati alla Resistenza e catturati come partigiani”.

“In video anche un breve ricordo di Carmelo Salanitro, la cui storia di deportazione è singolare – continua lo storico -. Era un docente di latino e greco al Liceo Cutelli di Catania, un cattolico pacifista che sentì il dovere di opporsi alla guerra nel 1940. Una volta scoperto, fu condannato a 18 anni di reclusione dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e poi consegnato ai tedeschi dopo l’8 settembre. Cominciò così una peregrinazione nei campi di sterminio fino al 24 aprile 1945, quando fu avviato alla camera a gas del lager di Mauthausen”.