Trasporti Catania: proclamato nuovo sciopero AMT

L'astensione del personale aderente all'iniziativa - avvisa Amt - potrebbe causare variazioni nell'erogazione del servizio.

In occasione dello sciopero locale di 24 ore, proclamato dall’organizzazione sindacale provinciale Faisa-Cisal e dello sciopero locale di 8 ore proclamato per lo stesso giorno dalle organizzazioni sindacali provinciali Filt-Cgil e Fit-cisl, anche il personale Amt decide di unirsi allo sciopero programmato per mercoledì 16 dicembre 2020, informando gli utenti che il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno.