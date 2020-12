Coronavirus, in Sicilia 60 Vigili del fuoco positivi: allarme dei sindacati

Sarebbero 60 i Vigili del Fuoco positivi al Coronavirus in Sicilia. I sindacati lanciano l'allarme, affinché siano garantire le misure di prevenzione.

“In Sicilia – si legge nella lettera dei sindacati – ci sono circa 60 vigili del fuoco contagiati e 50 in quarantena, un numero eccezionalmente elevato che fa preoccupare in modo serio. Occorre agire su tutti i fronti, in sinergica e coerente armonia, potenziando le azioni e gli accorgimenti organizzativi già sperimentati in passato con i miglioramenti da noi suggeriti“.

“Occorre – continuano – agire senza indugio, riorganizzando i servizi di ogni specie, perché siano favorite tutte quelle modalità di espletamento della propria prestazione lavorativa o addestrativa in modo alternativo, al fine di limitare al massimo la permanenza in luoghi chiusi, uffici, mezzi, e promuovendo, di contro, ove possibile, il lavoro agile, la formazione a distanza, ormai sufficientemente regolamentata e normativamente incentivata“.