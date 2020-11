Coronavirus, in Sicilia +1138 positivi e 49 morti: i dati di oggi

Attualmente positive sono 40.624 persone. I nuovi decessi sono invece 49, con il totale delle vittime in Sicilia che sale a 1.555.

Il dato delle ultime 24 ore aggiornato alle ore 17:00 del 30 novembre riporta per la Sicilia un incremento di nuovi casi di contagio per un totale di nuovi 1.138 positivi. Numero che porta il totale da inizio epidemia a 63.686. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.602.

Attualmente positive sono 40.624 persone. I nuovi decessi sono invece 49, con il totale delle vittime in Sicilia che sale a 1.555. I guariti si assestano invece a 21.507, 949. Degli attuali positivi, 1.547 (+28) pazienti sono ricoverati con sintomi, 226 persone sono in terapia intensiva (-15). In isolamento domiciliare il dato è di 38.851 (+130)

Questi i dati delle varie province della Sicilia.

Palermo: 18.683 (+288);

Catania: 16.811 (+503);

Messina: 6.161 (+98);

Ragusa: 5.674 (+73);

Trapani: 4.489 (+7);

Siracusa: 3.831 (+30);

Agrigento: 2.913 (+72);

Caltanissetta: 2.650 (+43);

Enna: 2.449 (+24).