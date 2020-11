Coronavirus, a Catania drive-in per tamponi gratis a tutti: dove e quando

Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso per l'attivazione di una postazione dell'Asp per effettuare tamponi rapidi gratuiti ai cittadini, utilizzando la modalità drive-in.

In tempo di pandemia, iniziative come quelle dei drive-in per effettuare i tamponi sono veri e propri servizi di utilità ai cittadini. Il Comune di Catania ne ha già organizzate diverse, ed è stata resa pubblica la notizia che per il prossimo weekend sarà ancora possibile recarsi un un punto specifico della città per effettuare il tampone rapido gratuitamente.

Infatti, da sabato prossimo a Catania, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, con ingresso da via Forcile, tutti i cittadini che vorranno potranno effettuare gratuitamente tutti i giorni, compresa la domenica, il tampone rapido anti Covid dalle 9 alle 17 con il sistema del drive-in. L’Amministrazione comunale ha reso disponibili gli oltre 10 mila metri quadrati della struttura mercatale ora dismessa per i medici e gli operatori sanitari dell’Asp 3.

Inoltre, da oggi, giovedì 26 a venerdì 27 novembre, sempre dalle 9 alle 17 l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena ospiterà, invece, lo screening generalizzato di alunni e docenti. Gli ingressi verranno presidiati sia da agenti della polizia locale che da personale della Protezione Civile comunale.