Coronavirus in Sicilia, ancora record di contagi: +1024 casi

Coronavirus in Sicilia supera i 1000 nuovi casi giornalieri. I dati delle province dell'Isola: Catania, Ragusa e Palermo fanno registrare il maggior incremento di positivi.

Sono 1024 i casi di coronavirus in più registrati in Sicilia. Il dato fornito è emerso a seguito dei 8.034 tamponi processati ed è contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità.

Il report registra anche 18 morti e 266 guariti. Al momento in Sicilia si contano 16.064 positivi. In aumento il numero dei ricoverati in via ordinaria: sono 1.025, 26 in più rispetto ai 999 dell’1 novembre. Aumentano anche i posti di terapia intensiva e sub intensiva occupati: ieri erano 132, oggi sono 142 (+10)

Le province siciliane con il maggior incremento di positivi sono: Catania, Ragusa e Palermo, rispettivamente con 258, 249 e 209 nuovi casi. Questo il report completo dei contagi nelle province siciliane: 8 Agrigento, 19 Caltanissetta, 258 Catania, Enna, 92 Messina, 209 Palermo, 249 Ragusa, 174 Siracusa 15 Trapani.