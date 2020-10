Coronavirus Adrano, maestra positiva: 19 alunni in quarantena

Il test positivo riscontrato su una maestra di una scuola dell'infanzia di Adrano fa scattare i protocolli di sicurezza nell'istituto.

Sarebbe confermato il caso di una maestra positiva al Coronavirus al 3° circolo didattico di “San Nicolò Politi” di Adrano. Fino a ieri la notizia era ancora incerta, in quanto l’esito del tampone era sconosciuto. Tuttavia, come scrive la testata locale Tv Adrano, la positività della maestra al test avrebbe fatto scattare i protocolli di sicurezza previsti dal caso.

Di conseguenza, l’insegnante si trova in quarantena, così come i 19 alunni della sua classe della scuola dell’infanzia. La docente, in realtà, si trovava in isolamento cautelativo già da alcuni giorni, da quando aveva manifestato i primi sintomi del virus. I test verranno inoltre estesi a un’altra maestra con cui la docente era entrata in contatto e con alcuni alunni.