Unict sbaglia la graduatoria: sfuma il sogno d’ammissione per alcuni studenti

Errore nella graduatoria d'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche: alcuni studenti prima ammessi risultano ora idonei.

L’Università degli Studi di Catania ha reso note le graduatorie di ammissione ai corsi di laurea magistrale a numero programmato per l’anno accademico 2020/21. Tra queste, anche la graduatoria per il corso di laurea in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa, la cui pubblicazione non è stata del tutto indolore per alcuni studenti che in un primo momento sono risultati ammessi e poi solo idonei.

Alla prima graduatoria – pubblicata dall’ateneo giorno 24 settembre 2020 –, infatti, è seguita una rettifica non segnalata – pubblicata il 25 settembre 2020 – a cui sono state apportate delle modifiche, che hanno lasciato perplessi alcuni studenti. In particolare, alcuni candidati (come si può vedere dai codici identificativi), che nella prima graduatoria si trovavano tra gli “ammessi” e, a seguito della rettifica di Unict, sono stati collocati in diverso ordine all’interno dell’elenco, così da risultare tra gli “idonei” e non più tra gli ammessi al corso di laurea.

Al momento non risultano esserci indicazioni circa le ragioni della correzione apportata alla lista dei ammessi.