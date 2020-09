Stop alla “Domenica al museo”: sospesa l’iniziativa delle visite gratuite

L'iniziativa "Domenica al museo" che permette l'ingresso gratuito ai siti museali stati è stata temporaneamente sospesa: si tratta di una delle normative per contenere la diffusione dei contagi da Covid 19.

Cattive notizie per gli amanti della cultura e delle visite ai musei: l’iniziativa delle domeniche gratuite nei musei è infatti stata sospesa dal Ministero della Salute. La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi, e da ieri è stata confermata tramite pubblicazione di un comunicato stampa sul sito del Mibact, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Inoltre, dal 26 settembre l’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo ancor più valida la notizia.

La decisione rientra tra le diverse misure prese dal Ministero della Salute per contenere la diffusione dei contagi da Covid 19. Infatti, le domeniche al museo gratuite sono degli eventi che possono attirare molta gente, soprattutto a stagione estiva conclusa, quando le persone preferiscono attività al chiuso invece di una giornata al mare o all’aperto. Il rischio è dunque quello che si creino assembramenti che possano rivelarsi pericolosi nella delicata situazione di incremento lento ma continuo di contagi in Italia.

L’iniziativa delle domeniche al museo gratuite per i siti statali sarà quindi momentaneamente sospesa e si attenderanno nuove comunicazioni in merito, sperando di poter presto usufruire ancora di uno dei progetti culturali che più hanno avuto successo in Italia, attirando diverse persone, turisti e locali e anche molti giovani nel mondo della cultura nazionale.