Covid in Sicilia, ancora più di 100 casi al giorno: Catania e Palermo le più colpite

I dati del bollettino sull'andamento dei contagi in Sicilia relativo alla giornata di ieri, domenica 27 settembre, riporta un quadro epidemiologico poco incoraggiante: i contagi - e anche il numero di vittime - sono in crescita.

I dati dell’ultimo bollettino sull’andamento dei contagi in Sicilia – in attesa dei numeri relativi alla giornata di oggi – non sono particolarmente incoraggianti: si parla di 107 nuovi casi positivi nella sola giornata di ieri, domenica 27 settembre, che portano così a un totale di 2.659 positivi al Covid-19. Di questi soggetti dalla positività accertata, 268 sono ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva, mentre i restanti 2.377 si trovano in isolamento domiciliare.

Inoltre, il numero dei deceduti non accenna a diminuire: toccato il numero di 308 vittime, +2 rispetto a sabato. Le vittime in questione erano due donne, residenti una a Sciacca e l’altra a Messina. La paziente messinese, una 78enne con diverse patologie pregresse, era risultata positiva al Covid-19 al pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina ed era poi stata trasferita al Policlinico di Catania, dove è deceduta dopo essere stata ricoverata dal 16 settembre.

Il totale dei casi ammonta a 6.683, di cui 3.726 dimessi guariti. Incrementato anche il numero dei tamponi effettuati, ora pari a 4.202. Inoltre, la Regione Sicilia ha reso noto che 7 dei 107 casi di ieri sono migranti dell’hotspot di Lampedusa.

I dati delle province

Palermo: 1.695 (66)

(66) Catania: 1.523 (14)

(14) Messina: 735 (6)

(6) Enna: 532 (10)

(10) Siracusa: 529 (0)

(0) Trapani: 526 (1)

(1) Ragusa: 491 (3)

(3) Agrigento: 349 (1)

(1) Caltanissetta: 278 (6)

L’andamento dei contagi in Italia appare pressoché stabile: il bollettino diffuso dal Ministero della Salute registra 1.766 nuovi casi nelle 24 ore precedenti, un numero inferiore rispetto ai 1.869 di sabato, ma più basso è anche il numero di tamponi eseguiti: se ne contano circa 20 mila in meno. Il numero complessivo dei contagiati, contando anche vittime e guariti, sale a 309.870, mentre si contano 35.835 deceduti, 17 nella giornata di ieri.