Grave incidente a Catania: ragazzo in fin di vita e traffico in tilt [FOTO]

Incidente a Catania: coinvolto un ragazzo a bordo di una moto da strada, in condizioni gravissime. Tra le cause che potrebbero aver portato all'incidente, l'urto con un'auto.

Importanti rallentamenti al traffico stamane in via Passo Gravina a Catania, dove un grave incidente stradale e il contestuale intervento di soccorsi e forze dell’ordine avrebbe causato la paralisi alla circolazione automobilistica.

L’incidente sarebbe avvenuto stamattina intorno alle 8. Il protagonista coinvolto sarebbe un ragazzo a bordo di una moto da strada che, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto malamente a terra, non distante dall’ingresso secondario alla Cittadella Universitaria.

Le condizioni della vittima dell’incidente, un ragazzo extracomunitario, sarebbero apparse sin da subito serie e sul posto si è reso necessario l’intervento immediato di un’ambulanza del 118. Allo stesso tempo, gli agenti della sezione infortunistica hanno delimitato l’area circostante per effettuare i rilievi. Conseguentemente all’impatto col terreno, il ragazzo avrebbe riportato numerosi traumi e perso ingenti quantità di sangue.

Tra le cause che potrebbero aver provocato l’incidente, l’urto di un’automobile. Quello avvenuto in via Passo Gravina è il terzo grave incidente verificatosi in pochi giorni.

Aggiornamento: malgrado l’intervento dei sanitari del 118, la vittima dell’incidente, stando a quanto riportato da alcuni testimoni, sarebbe deceduta poco dopo.