Una prof siciliana riceve il premio “Emi Fellow”: è la prima donna in Europa

La professoressa dell'Università degli Studi di Palermo è la prima donna in Europa a ricevere il riconoscimento dagli Stati Uniti d'America.

L’importante riconoscimento internazionale, “Emi Fellow” è stato assegnato dall’Engineering Mechanics Institute (Emi) della American Society of Civil Engineering (Asce) alla professoressa Antonina Pirrotta, ordinario di Scienza delle costruzioni e dinamica delle strutture, e direttore vicario del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

La professoressa Pirrotta è la prima donna in Europa a ricevere il premio, il quale è conferito ogni anno ai membri dell’Emi che si siano distinti per l’importanza dell’attività di ricerca svolta, qualità del lavoro e i servizi prestati all’istituto. Tra i ruoli svolti dalla docente dell’Unipa, c’è anche quello di editrice associata ad una delle riviste più importanti riviste del settore (il Journal of Engineering Mechanics).