UNICT – Scuola Superiore di Catania: bando di ammissione 2020/2021

Si aprono le iscrizioni al concorso per i corsi di laurea nella Scuola Superiore di Catania. Le prove saranno tre e si svolgeranno in presenza, in locali sanificati. Di seguito tutte le info per accedere al concorso

La Scuola Superiore di Catania ha indetto l’apertura del concorso di ammissione dell’anno accademico 2020/2021. La modalità di iscrizione al concorso è telematica e può essere effettuata dal sito della Scuola entro le 24:00 del 3 settembre 2020. Invece, l’esame di ammissione si svolgerà in presenza, in una sede dell’Università degli Studi di Catania che verrà comunicata non appena si saranno concluse le candidature. In questo modo, potrà essere scelto il luogo che, per grandezza e capienza, potrà meglio contenere i candidati a distanza di sicurezza e sarà sottoposto alle misure di sanificazione.

I requisiti per partecipare al concorso sono:

aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Catania in un anno scolastico non anteriore al 2018/2019;

non essere mai stato immatricolato presso una istituzione universitaria nell’ anno accademico 2019/2020 o in anni accademici precedenti.

Il concorso di ammissione consisterà in due prove scritte ed una orale che saranno diversificate per le due Classi di concorso: Scienze umanistiche e sociali e Scienze sperimentali. Nel sito della Scuola Superiore di Catania sarà, inoltre, possibile, prendere visione delle prove svolte lo scorso anno, dei programmi e dei testi consigliati per prepararsi agli esami.

Inoltre, se al momento la modalità prevista per lo svolgimento del concorso è quella in presenza, è possibile che, in vista dell’attuale situazione, si torni alla modalità telematica. Dunque, la Scuola Superiore di Catania si riserva la possibilità di comunicare eventuali variazioni sulla modalità di svolgimento delle prove tramite eventuali avvisi che pubblicherà nel sito ufficiale.