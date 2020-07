Classifica sindaci e governatori 2020: il sondaggio del Sole 24 Ore in Sicilia

Classifica sindaci 2020: il Sole 24 ore pubblica la Governance Pool 2020. Queste le posizioni dei sindaci dei capoluoghi dell'Isola e del governatore Nello Musumeci.

Come tutti gli anni, il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica degli amministratori locali più graditi ai cittadini italiani. Stando ai dati, il governo Musumeci avrebbe registrato una marcata crescita di consenso, mentre il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, finisce al terzultimo posto tra i sindaci dei capoluoghi di provincia in Italia, in compagnia, tra gli altri, della sindaca di Roma Virginia Raggi e del collega palermitano Leoluca Orlando.

La Governance Poll 2020 è la classifica, studiata e realizzata dal Sole 24 Ore, che mira ad analizzare i livelli di gradimento dei cittadini verso i propri amministratori locali. Si tratta, quindi, di un’elezione diretta per stabilire la classifica, dal più al meno apprezzato, dei governatori di regione e dei sindaci italiani. Non c’è da sorprendersi, inoltre, che il sondaggio di quest’anno sia stato fortemente influenzato dalle politiche di gestione dell’emergenza sanitarie, messe in atto da ciascun governo e amministrazione locale. Vediamo le posizioni degli amministratori siciliani.

Musumeci cresce nei consensi

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si guadagna il 12° posto aumentando del 6% il consenso ottenuto in occasione delle regionali del 2017 (dal 39,8%, al 45,8%). Musumeci, quindi, è cresciuto nei consensi di 13,3 punti rispetto all’anno scorso, affermandosi come il terzo presidente per aumento del consenso rispetto al giorno delle elezioni.

In testa alla graduatoria dei governatori più apprezzati si piazza Luca Zaia, presidente del Veneto, che passa dal 62% al 70% in un solo anno. A giocare a suo favore, con molta probabilità, la percezione da parte dei cittadini di aver gestito con adeguatezza l’emergenza Covis-19.

Sindaco Pogliese in coda alla classifica

Ad andare giù nell’indice di gradimento è, invece, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Pogliese, infatti, si piazza sul fondo della classifica, attestandosi al terzultimo posto. Lo troviamo alla 103esima posizione. Perde, pertanto, il 13,4% passando dal 52,1% delle elezioni al 38,7 del gradimento attuale.

Gli altri sindaci siciliani

Riguardo agli altri sindaci siciliani, il secondo posto assoluto va al sindaco di Messina Cateno De Luca. Eletto con una lista civica nel 2018, passa dal 65,3% al 67,4 (+2,1%) nell’indice di apprezzamento da parte dei suoi concittadini. Passa dal 46,3% al 38,1% la popolarità del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, eletto nel 2017, che si piazza all’ultimo posto (105°).

Crolla, invece, il consenso verso il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida (centrosinistra), che si attesta 39° posto (secondo tra i siciliani), ma perde il 15,6% del gradimento, dal 70,7% al 55,1%. Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì (centrodestra) si trova al 47° posto guadagna l’1,2% passando dal 53,1% al 54,7%. Giù anche i sindaci di Agrigento Calogero Firetto (centrosinistra) che si piazza al 79° posto e dal 59% scende al 50%, mentre quello di Enna, Maurizio Di Pietro (civica) si attesta al 79° posto dal 51,9% passa al 50. Perde il 10%, infine, il sindaco di Caltanisetta, Roberto Gambino (M5s), che si piazza al 91° posto, passando dal 58,9 delle elezioni al 48,9% del gradimento attuale.