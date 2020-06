“La Sicilia ti aspetta”: la Regione lancia lo spot per l’estate 2020 [VIDEO]

Visit Sicily: sul canale Youtube ufficiale della Regione Siciliana un video invita a venire a scoprire le meraviglie storiche e culturali dell'Isola. Parte la campagna promozionale per l'estate siciliana 2020.

Promuovere il turismo sull’Isola e farne risaltare le bellezze storiche e culturali. È questo lo scopo del video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Regione. Visit Sicily, questo il nome del canale, contiene una serie di video, in cui la Sicilia e le sue bellezze vengono esaltate come protagoniste sovrane.

Nel filmato dedicato alla cultura vengono mostrati alcuni esempi dell’architettura, dei monumenti e del patrimonio storico e culturale dell’Isola. Nessun narratore irrompe nel video, sono le immagini a parlare. “La Sicilia ti aspetta“: è questo l’invito finale a scoprire le meraviglie dell’Isola. I video, tra cui, al momento, anche quelli relativi a Natura e Gastronomia, nascono nell’ambito della promozione svolta dall’assessorato al Turismo per rilanciare gli arrivi in Sicilia dopo i mesi del lockdown, come anticipato dallo stesso assessore Manlio Messina nel corso di una conferenza di presentazione stamattina.