Coronavirus Sicilia, zero positivi e un decesso: il bilancio degli ultimi due giorni

I casi di coronavirus in Sicilia degli ultimi giorni così come comunicati oggi dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Coronavirus Sicilia: da circa una settimana, la Regione Siciliana ha deciso di non pubblicare più gli aggiornamenti quotidiani sulla situazione contagi nell’Isola. Grazie ai miglioramenti della curva epidemiologica che, nelle scorse settimane, ha toccato lo zero diverse volte, la frequenza degli aggiornamenti della Regione sarà adesso di tre volte a settimana.

La buona notizia è che, negli ultimi due giorni, non vi sono stati nuovi positivi in tutta la regione siciliana, ma purtroppo è stato segnalato un decesso; questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-12), 2.335 sono guarite (+11) e 279 decedute (+1). Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva (-3) – mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà lunedì. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.