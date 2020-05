Incendio nel catanese: fiamme all’esterno di un capannone

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto è già in azione per spegnere l'incendio. L'intervento dei Vvf ha consentito di limitare i danni alle strutture circostanti.

Ancora un intervento fine settimanale dei vigili del fuoco a causa degli incendi in provincia di Catania. Il distaccamento provinciale dei Vvf è in azione per spegnere le fiamme scaturite dal rogo di cassette in plastica all’esterno di un capannone sulla SP 2-III, via Giarre Nunziata, 27 a Mascali.

Sul posto, alle 9 di stamattina, è intervenuta la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto e autobotti di rincalzo dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. Al momento non si segnalano danni a persone. Le fiamme avrebbero lambito anche una serra non distante dal capannone, ma l’intervento avrebbe consentito di limitare i danni.