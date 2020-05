Si iscrive all’università nel 1969 e si laurea oggi: la gioia di Alberto dopo più di 50 anni

La laurea sembra un sogno lontano per molti studenti, ma la storia di Alberto ci fa capire che, prima o poi, tutti possiamo raggiungere questo obiettivo.

Il protagonista della vicenda è Alberto Valente, fiorentino che compierà 70 anni tra poche settimane e che è stato uno studente di Economia per ben 50 anni prima di ottenere la laurea. Correva l’anno 1969 quando Alberto si iscrisse all’Università di Firenze per studiare Economia. Si tratta di un periodo storico che gli studenti di oggi studiano sui libri, ma che evidentemente non è tanto lontano quanto si possa immaginare. Ecco la storia di Alberto Valente.

Gli studi tra le tante difficoltà

Quando Alberto cominciò il suo percorso di studi, i suoi genitori non avevano la disponibilità di mantenerlo. Per questa ragione, il ragazzo iniziò a lavorare già all’indomani della maturità e con i soldi guadagnati riuscì a sovvenzionarsi gli studi per un po’.

Tuttavia, come sempre accade nel corso della vita, alcuni intoppi bloccarono la formazione di Alberto. Dalla difficoltà di conciliare lavoro e studi che molti studenti vivono tutt’oggi, a interruzioni dovute al servizio militare o per la vita familiare. Nonostante ciò Alberto non si è mai fermato e ha anche avuto modo di imparare le lingue facendo esperienze all’estero.

Ma con la media di un esame ogni 3 anni la laurea è sempre sembrata molto lontana. È lo stesso Alberto Valente a sottolineare le bonarie prese in giro dei figli, i quali proponevano al padre la famosa domanda che nessuno studente universitario vorrebbe mai sentire, ma che puntualmente tutti sono costretti a ricevere: “Quando ti laurei?”. Tutti questi fattori sono però stati solo una spinta per Alberto, il quale avrebbe potuto abbandonare gli studi per dedicarsi al lavoro ma ha sempre avuto l’obiettivo di portare a termine il percorso iniziato.

La tanto attesa laurea

Alberto, che ricopre il ruolo di amministratore delegato in un’azienda di tessuti per calzature, ha finalmente completato il suo percorso di studi lo scorso 30 aprile. Come tutti gli studenti neolaureati degli ultimi mesi, anche nel suo caso l’esame di laurea si è svolto online e Valente, che per anni ha immaginato di laurearsi nell’aula magna dell’Università di Firenze, ha invece vissuto questo bel momento collegato ad un PC dal proprio ufficio a Prato.

Questo periodo è stato infatti l’ennesimo ostacolo nel percorso di studi di Alberto, il quale avrebbe dovuto laurearsi a marzo ed è stato costretto ad attendere un altro mese. Adesso, Alberto è pronto per una nuova pagina della sua vita. L’uomo spera infatti di andare in pensione prossimamente e magari di iscriversi a Scienze Politiche, sperando di completare gli studi più velocemente della precedente esperienza.

Tuttavia, la sua storia è un grande insegnamento per tutti gli studenti universitari. Alberto ha infatti dimostrato che ogni difficoltà può essere superata e gli obiettivi prefissati si possono sempre raggiungere. Sì, anche la laurea.