Coronavirus a Catania: 7 nuovi positivi al Garibaldi

Nonostante la curva dei contagi sia in discesa su tutto il territorio nazionale, si individuano ancora nuovi casi positivi al Coronavirus: sette sono stati riscontrati nell'ospedale catanese.

I nuovi casi sono stati riscontati nella giornata di ieri all’Ospedale Garibaldi di Catania, quando i pazienti sono stati sottoposti a tampone, il quale è risultato positivo per sette di loro. Si tratterebbe di persone provenienti, per lo più, da province differenti a quella catanese e che sono state sottoposte alla procedura di pre-ricovero adattata alle condizioni di emergenza sanitaria in corso.

Nonostante i pazienti sembrerebbero asintomatici, essi sono già stati posti in isolamento nell’apposita “Area Grigia”, la quale ha la funzione di contenimento del contagio per evitare una nuova impennata. Non resta che attendere la prova del secondo tampone che potrebbe confermare il contagio o meno.

Resta in ogni caso fondamentale, come rimarcato anche dallo staff medico dell’ospedale Garibaldi, continuare a mettere in atto tutte le misure atte a rallentare e fermare l’ascesa dei contagi. La nuova fase, come spesso è stato ripetuto, rappresenta l’inizio della convivenza con un virus che non è ancora stato sconfitto. Dunque, i medici raccomandano di mettere in pratica le misure di protezione adeguate, riferendosi all’uso di mascherine, guanti e alla necessità di lavare le mani come è stato ampiamente ripetuto nel corso di questi mesi.