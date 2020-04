Lotto e Superenalotto: quando si ricomincia a giocare

Lotto e SuperEnalotto: quando riapre? Arrivano ulteriori aggiornamenti su giochi, scommesse, slot e sulla sfida per indovinare i numeri fortunati.

Lotto e SuperEnalotto: riprende la sfida per indovinare i numeri fortunati, che ogni anno regalano agli italiani piccole e grandi vincite.

Lotto e SupernElotto: quando si ricomincia a giocare



Dal 27 aprile si potrà ricominciare a giocare al 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa, mentre si dovrà aspettare il 4 maggio per Lotto, SuperEnalotto, EuroJackpot; dall’11 maggio si potrà scommettere o giocare alle slot.

“L’ultima estrazione è datata 21 marzo scorso – aveva dichiarato Fabio Felici, direttore dell’agenzia Agimeg specializzata nell’industria del gaming – dopodiché, per la prima volta nella sua storia, al Lotto era stato dato lo stop anche nella moderna versione online. Nemmeno durante i due conflitti mondiali l’urna si era mai fermata. Addirittura nel 1943 vennero date istruzioni, agli allora addetti alle estrazioni, su come comportarsi durante gli allarmi aerei. Insomma dove non erano riuscite due guerre è riuscito il Covid-19”.

Tabaccherie e misure di sicurezza



I giochi saranno permessi solo nelle tabaccherie, dove si dovranno comunque garantire tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute dei giocatori.

Altri giochi





Il Governo non si è ancora pronunciato in merito ad altri giochi e a sale scommesse: la metà di maggio sarà sicuramente una data decisiva, quantomeno per conoscere come si evolveranno le cose. In un primo momento si ipotizzava una ripartenza dal 18 maggio, ma ora pare che la data potrebbe ulteriormente slittare all’1 giugno, la stessa data fissata anche per la riapertura di bar e attività di ristorazione.