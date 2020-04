Whatsapp, sarà possibile fare videochiamate con 8 persone

Fino a 8 partecipanti nelle videochiamate WhatsApp con il prossimo aggiornamento: è ciò che emerge dalle beta della prossima versione.

WhatsApp si aggiorna e allarga il numero di partecipanti alle videochiamate da quattro a otto persone. L’anticipazione emerge dalle versioni beta dell’app di messaggistica, analizzate da Webetainfo: le videochiamate da 8 sono disponibili per tutti coloro che hanno installato l’ultimo aggiornamento beta iOS e Android.

Ci sono due modi per avviare una videochiamata di gruppo. Si può entrare su un gruppo e scegliere l’opzione “chiama”: se il gruppo ha un numero di partecipanti superiore a quattro WhatsApp domanda quali contatti si desidera chiamare, altrimenti la chiamata viene avviata direttamente. I partecipanti al gruppo che non sono stati salvati in rubrica non verranno aggiunti alla chiamata. Il secondo modo è aprire la scheda “chiamate” e toccare l’opzione “chiama”, “nuova chiamata di gruppo” e da qui selezionare quali contatti chiamare.

La condizione è che tutti dovranno avere installata l’ultima versione dell’applicazione. Non c’è ancora una data precisa in cui verrà rilasciata questa funzione per tutti gli utenti. WhatsApp è diventato ormai di utilizzo quasi quotidiano per molti durante questa emergenza Coronavirus, che costringe a stare distanti dai propri cari.

Nell’ultimo mese WhatsApp ha inoltre adottato alcuni aggiornamenti volti a contrastare la diffusione di fake news: ha limitato ulteriormente l’inoltro dei messaggi virali e introdotto nuove modalità per segnalare ai fact-checker le notizie false e farle verificare.